Посольство РФ в Киеве работает нормально - Черномырдин
18:28, 01 декабря 2004Последние события
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Посольство Российской Федерации в Киеве работает в нормальном режиме, сообщил посол России в Украине Виктор Черномырдин.
`Посольство работает в абсолютно нормальном режиме. Посольство работало, работает и будет работать`, - сказал российский посол, комментируя сообщение о пикетировании здания посольства РФ в Киеве студентами вузов столицы Украины, сообщает МЦК.
По словам Черномырдина, пикет не повлияет на роботу посольства. `Стоят 15-20 людей, но это их проблема`, - сказал он.
МЦК
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