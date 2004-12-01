Посольство РФ в Киеве работает нормально - Черномырдин

Посольство Российской Федерации в Киеве работает в нормальном режиме, сообщил посол России в Украине Виктор Черномырдин.



`Посольство работает в абсолютно нормальном режиме. Посольство работало, работает и будет работать`, - сказал российский посол, комментируя сообщение о пикетировании здания посольства РФ в Киеве студентами вузов столицы Украины, сообщает МЦК.



По словам Черномырдина, пикет не повлияет на роботу посольства. `Стоят 15-20 людей, но это их проблема`, - сказал он.



МЦК



