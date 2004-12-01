Студенты продолжают пикетировать посольство Российской Федерации в Украине

Сегодня, 1 декабря, бастующие комитеты студентов Киевского национального университета имени Шевченко и Института международных отношений пикетировали посольство РФ в Украине.



Требованием студентов были отзыв Президентом Российской Федерации В.В.Путиным приветственных слов в адрес В.Ф.Януковича как преждевременных и таких, которые содержат информацию, не соответствующую действительности, извинения от мэра Москвы Ю.Лужкова за слова, высказанные 28 ноября во время речи в Северодонецке: `С одной стороны мы видим этот апельсиновый подкормленный шабаш, который претендует на то, что он представляет большинство Украины, а с другой видим спокойную силу, которая собралась в этом зале` как такие, которые являются оскорбительными для украинской нации и провоцируют обострение ситуации в Украине; тщательная проверка от Министерства обороны РФ и Министерства внутренних дел РФ информации российской газеты `Коммерсантъ` о том, что 23 ноября в Украину были переброшены отряды российского спецназа и информацию издания Telekritika о размещении бойцов спецназа МВД России `Витязь` на ирпенской базе отряда `Барс` МВД Украины; тщательная проверка от заместителя председателя Государственной Думы РФ В.В.Жириновского и группы депутатов фракции политической партии ЛДПР отказаться от визита в Украину, запланированного на 3 декабря по маршруту Донецк – Запорожье – Днепропетровск – Харьков – Симферополь с целью прекращения митингов в поддержку В.Ф.Януковича и лоббирования требований об автономии Восточной Украины или вхождении в состав Российской Федерации.



К студентам впервые за пять дней проведения подобных митингов под российским посольством вышел первый секретарь посольства и принял заявление с требованием украинских студентов, как сообщает информационный центр Студентского стачкома г. Киева.



Информационный центр Студенческого стачкома г. Киева