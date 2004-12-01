Европа разделяет мнение об урегулировании кризиса в Украине в рамках законов - премьер Нидерландов
18:01, 01 декабря 2004Последние события
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Премьер-министр Нидерландов, Глава Совета Европы Ян Петер Балкененде заявил, что в Европе полностью разделяют мнение о том, что урегулирование кризиса в Украине может быть достигнуто исключительно в рамках конституционного поля и действующего законодательства, сообщает МЦК.
Он сказал об этом во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным при обмене мнениями относительно ситуации в Украине, сообщила пресс-служба главы российского государства.
МЦК
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