Секретарь ЦИК Завалевская заявляет, что предлагала Кивалову отменить решение о признании Януковича президентом

Секретарь Центральной избирательной комиссии Валентина Завалевская говорит, что она предлагала председателю ЦИК Сергею Кивалову отменить решение о признании Виктора Януковича Президентом Украины.



Как передает УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Верховного Суда Украины, куда она была вызвана в качестве свидетеля во время рассмотрения жалобы представителя кандидата в президенты Виктора Ющенко Николая Катеринчука на решение ЦИК об объявлении Президентом В.Януковича.



По словам В.Завалевской, `я имела беседу с председателем Центральной избирательной комиссии уже после того, как было принято постановление Верховной Рады о том, что были допущены массовые нарушения во время проведения избирательной кампании. И я вносила такое предложение, чтобы по собственной инициативе (ЦИК) рассмотреть этот вопрос – отменить соответствующие решения, которые приняты, и отменить протокол, которой был подписан членами Центральной избирательной комиссии`. При этом В.Завалевская добавила: `По моему мнению, мы должны были выйти с представлением в Верховную Раду о назначении повторных выборов` (после того, как ВР признала массовые нарушения во время проведения выборов).



В то же время она подтвердила, что после того, как узнала, что ЦИК не было рассмотрено определенное количество жалоб относительно нарушений избирательного законодательства, она отозвала свою подпись, которую поставила в протоколе об официальных результатах голосования, подав на этот счет соответствующее заявление в ЦИК. Однако, по словам В.Завалевской, на сегодняшний день ее заявление еще не рассмотрено, поэтому подпись является юридически действительной. `Но я считаю, что она отозвана`, - отметила она.



Источник: УНИАН