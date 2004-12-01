ЦИК не рассматривала результаты голосования в режиме заседания по каждому округу отдельно - Давыдович
18:40, 01 декабря 2004Последние события
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Заместитель Председателя ЦИК Ярослав Давыдович, который не подписывал итогового протокола по результатам второго тура выборов Президента, в Верховном Суде заявил, что не подписал итоговый протокол, поскольку ЦИК в режиме заседаний не рассматривала результаты голосования по каждому округу. Об этом сообщает МЦК.
`Результаты не обсуждались по каждому округу и протоколы не определялись по каждому округу на заседании ЦИК, поэтому я не подписал протокол`, - подчеркнул Давыдович.
МЦК
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