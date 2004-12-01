Александр Лавринович считает, что сегодняшнее постановление ВР было принято без соблюдения предусмотренных Конституцией процедур

Сегодняшнее решение ВРУ о недоверии действующему правительству было принято без соблюдения предусмотренных Конституцией процедур. Такое мнение высказал сегодня во время общения с журналистами министр юстиции Украины Александр Лавринович. `То, что во время принятия постановления не были соблюдены законные процедуры рассмотрения вопроса не отрицает ни один из депутатов`, -- подчеркнул министр.



По словам А. Лавриновича, сегодняшнее постановление ВР является `очередным постановление, которое, как и предыдущие, имеет политический характер`. При этом министр Лавринович подчеркнул, что для него особое значение имеет вопрос конституционности этого решения. `Я думаю, для всех очевидно, что это решение не имеет точности соблюдения конституционных норм по нескольким позициям. Это касается не только года после утверждения парламентом программы Правительства, в течение которого Верховная Рада не имеет права отправлять правительство в отставку. 87-ая статья Конституции имеет четко прописанную процедуру, которая не была соблюдена`, - отметил министр.



Комментируя по просьбе журналистов, сегодняшние заявления о том, что в ближайшее время начнет действовать так называемое переходное правительство, Александр Лавринович подчеркнул, что Конституцией предусмотрена четкая процедура принятия отставки Правительства. `Если такое постановление признается Конституционным судом легитимным и принимается к рассмотрению, Премьер-министр должен написать заявление об отставке и Президент обязан ее подписать. Далее Президент назначает нового главу Правительства и согласовывает этот вопрос с парламентом. И только после этого начинается формирование нового правительства`, - отметил Министр юстиции. При этом, по словам Александра Лавриновича, до окончания всех этих процедур предыдущий состав правительства продолжает свои полномочия.



Пресс-служба Кабинета министров