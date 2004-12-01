Учасники митинга в Виннице требуют отставки губернатора Калетника

Около 2,5 тыс. сторонников лидера блока партий `Наша Украина` Виктора Ющенко проводят в центре Винницы митинг в его поддержку и требуют отставки губернатора Винницкой области Григория Калетника.



Как передает УНИАН, митингующие держат государственные и оранжевые флаги, а также скандируют: `Ющенко!`, `Ми разом, нас багато і нас не подолати!`.



Акция началась в 16:00 на площади Независимости у здания исполкома Винницкого горсовета.



На митинге выступили депутат Верховной Рады Владимир Скомаровский, депутат облсовета Иван Бондарчук и доверенное лицо В.Ющенко, депутат горсовета Сергей Щетинин.



В.Скомаровский сообщил, что Рада выразила недоверие Кабинету Министров Виктора Януковича.



`Это решение было поддержано лишь 229 депутатами, что говорит о разделении Верховной Рады на две части`, - сказал В.Скомаровский.



Он призвал сторонников В.Ющенко не расслабляться, и продолжать акции массового протеста.



`Ни в коем случае нельзя расслабляться, нужно продолжать акции протеста до полной победы демократии, иначе януковичи начнут очередную попытку захвата власти`, - заявил В.Скомаровский.



И.Бондарчук сообщил, что активисты коалиции `Сила народа` в Гайсинском, Ильинецком, Липовецком, Оратовском и Погребищенском районах Винницкой области начали сбор подписей за отзыв депутата Верховной Рады Г.Калетника.



С.Щетинин сообщил, что жителями области в поддержку участников акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве уже собрано более 55 тыс. гривен.



Источник: УНИАН