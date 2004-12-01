Янукович заявляет, что не признает решения парламента об отставке правительства

Премьер-министр Украины Виктор Янукович не признает сегодняшнего решения парламента об отставке правительства.



Как передает УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после того, как вышел из зала Мариинского дворца, где ведутся многосторонние переговоры с участием международных посредников относительно урегулирования ситуации в Украине. `Я никогда не признаю никакого решения, которое было принято под силовым давлением`, - сказал он.



По мнению В.Януковича, решение парламента – `политическое решение, и оно противозаконно`. По его словам, при принятии этого решения `были нарушены права народных депутатов`.



В.Янукович заявил, что правительство будет работать, `появились проблемы`, и правительство должно `этот кризис остановить`.



Источник: УНИАН