Черноволенко заявил, что политическая реформа уже началась

Народный депутат, глава Киевской городской организации Руха Александр Черноволенко считает, что политическая реформа уже началась, а именно - с сегодняшнего принятого ВРУ постановления, о чем он заявил 1 декабря в прямом эфире ТРК `Київ`.



`Если отправка в отставку нынешнего правительства - это в рамках ныне действующей Конституции, то предложение Президенту вступить в переговоры, и назначение парламентом нового состава – это в рамках реформы, в которой предусмотрена функция Верховной Рады, которая должна принимать наиболее активное участие в формировании правительства`, - заявил народный депутат.



А.Черноволенко отметил, что сама по себе политическая реформа, как и любой правовой акт - бессмысленна, если нет моральной поддержки, морального авторитета. `Если Верховная Рада будет иметь антинародный дух, то никакие правовые основания для того, чтобы менять правительство, ничего не дадут, она все равно будет руководимая, коррумпированная. То есть все зависит не так от, скажем, буквы закона. Если депутаты будут патриотами, то проведут необходимые реформы, найдут самый лучший вариант`, - акцентировал парламентарий.



А.Черноволенко отметил также, что это не будет та реформа, которую предложили в прошлом году: `Необходимо убрать такую абсурдную вещь, как назначение премьер-министром председателей областных и райгосадминистраций. Должно быть самоуправление. Должны быть расширены права городов и сел, первичных центров самоуправления, а следовательно - регионов. Основа местного самоуправления - это основа демократии,` - сообщает пресс-служба Народного Руха Украины.



Имя нового премьера, по убеждению народного избранника, должен назвать общенациональный лидер Виктор Ющенко. `Сегодня мы увидели основное - не вопрос, у кого власть, кто чем руководит, источником власти стал украинский народ,` - подчеркнул А.Черноволенко.



Пресс-служба Народного Руха Украины