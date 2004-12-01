Вашингтон не рассматривает Украину как арену противостояния США и России - посол США в России
19:12, 01 декабря 2004Последние события
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Посол США в России Александр Вершбоу считает, что политическое решение об урегулировании ситуации в Украине соответствует интересам как Вашингтона, так и Москвы, информирует МЦК.
`Мы ни в коем случае не рассматриваем Украину как арену противостояния России и США. В интересах всех друзей Украины, чтобы ситуация в этой стране была урегулирована политическими и правовыми методами, исключая любое силовое решение`, - сказал Вершбоу.
МЦК
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