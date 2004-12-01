Вчера в Запорожье начался сбор подписей за отставку мэра города Евгения Карташова

Предприниматели Запорожья осуждают сепаратистские намерения отдельных политических сил и попытки разъединить Украину, о чем они заявили вчера на круглом столе, посвященном обсуждению текущего политического кризиса в стране.



На заседании руководити 44 запорожских компаний разнообразных форм собственности и отраслей экономики. Предприниматели решительно осудили призывы отдельных политических сил о создании так называемой Юго-восточной автономии. `Мы всегда поддерживали власть. Однако когда она голова пойти даже на раздел страны, мы заявляем ей категорический протест`, - объявили участники встречи. Они считают, что лица, которые своими действиями угрожают территориальным расколом страны, должны нести уголовную ответственность: потому что `в Украине нет регионов, которые кормят и которых кормят. У нас - единая и неделимая страна, и нам всем необходимо работать на ее процветание и благополучие`, - было сказано на заседании. Представители бизнес-кругов Запорожья высказали свое возмущение об участии представителей городского и областного совета на съезде народных депутатов всех уровней в Северодонецке, сообщает пресс-служба Кинаха.



Вчера же начался сбор подписей об отставке мэра Запорожья Евгения Карташова и главы Запорожской областной государственной администрации Владимира Березовского. Собрано около 10 тысяч подписей.



Пресс-служба Кинаха