Работники правоохранительных органов подключаются к деятельности Комитета национального спасения

Начальник информационно-разведочного центра при УБОЗ УМВД Украины в Волынской области, подполковник Вячеслав Чайка возглавил комитет по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и вооруженными формированиями при Комитете Национального спасения области, который высказал возмущение по поводу масштабных фальсификаций на выборах Президента Украины.



Поддержку народному президенту высказывают все больше организаций и учреждений Волыни. В частности, на собрании трудового коллектива Волынского государственного университета принято решение о поддержке Комитета Национального спасения во главе с В. Ющенко. Преподаватели, работники и студенты создали координационный забастовочный комитет.

Возмущение циничным небрежением народным волеизъявлением высказал также Комитет Национального спасения Луцкого района Волынской области. В своем обращении Комитет призывает присоединиться в общеполитической забастовке против фальсификации выборов, волыняне также требуют отставки руководителей организаций и учреждений, которые совершали давление на избирателей.



Пресс-служба А.Кинаха