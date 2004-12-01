Ирина Хакамада: своими действиями Россия может привести к потере своего авторитета не только в Украине, но и во всем мире

`Ситуация, сложившаяся в Украине после второго тура президентских выборов, вызывает много эмоций. С одной стороны, это тревога за судьбу братской страны, а с другой -- надежда на ее демократическое восстановление`, -- уверена лидер российской партии `Наш выбор` Ирина Хакамада.



В своем заявлении она обратилась к народу Украины с призывом в это непростое время проявить мудрость и мужество. Хакамада попросила украинцев не поддаваться провокациями и сепаратистским призывам.



Ирина Хакамада обратилась также к украинским журналистам, которые отказались выпускать ложные новости, с призывом не отступать от своих принципов и в дальнейшем, сохранять высокий профессионализм.



Украинским политикам, которые сегодня ответственны за ситуацию в стране, Хакамада посоветовала сделать все возможное, чтобы не допустить раскола страны и кровопролития. Российских же политиков она призвала пересмотреть свою позицию, акцентировав на том, что своими действиями они могут повлечь потерю Россией авторитета не только в Украине, но и во всем мире.



Пресс-служба `Нашей Украины`