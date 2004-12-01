Трактовать правомерность постановления Верховной Рады об отставке Правительства имеет право исключительно Верховный Суд Украины

Министр юстиции Украины Александр Лавринович в интервью журналистам сегодня заявил, что постановление парламента о недоверии правительству с последствующей его отставкой, а также предложение Верховной Рады руководителю государства сформировать персональный состав КМУ - правительства народного доверия, с учетом предложений депутатских фракций и групп является политическим и правовым, а не конституционным шагом.



Отвечая на вопросы журналистов, А. Лавринович подчеркнул, что он, как министр юстиции, должен акцентировать, что при принятии постановления не была соблюдена статья 87 Конституции о порядке постановления и порядка рассмотрения этого вопроса. Кроме того, согласно ст. 115 Конституции, отставка Кабинета Министров вследствие принятия Верховной Радой УКраины резолюции недоверия, должна быть принята Президентом Украины, после чего по поручению Главы государства должен продолжать выполнять свои полномочия до начала работы новосформированного Кабмина.



В то же время Александр Лавринович отметил, что трактовать правомерность постановления ВРУ о недоверии и отставке правительства имеет право исключительно Конституционный Суд Украины.



Министр отметил, что на сегодня в .Украине налицо серьезный политический кризис и кризис управления страной. `Поэтому необходимо искать выход из ситуации, в которой оказалась наша страна. И нужны взвешенные и одновременно быстрые решения. Я понимаю, что воля парламента сформировалась как следствие событий в государстве и является адекватной реакцией на них`, -- акцентировал он.



По словам Александра Лавриновича, ключевая роль в решении проблем определенным Конституцией способом принадлежит действующему президенту. Который до вступления на должность нового Президента имеет полномочия относительно формирования как правительства, так и ЦИК, как сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.



Пресс-служба Министерства юстиции Украины