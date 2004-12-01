Компромиссное решение `круглого стола` призывает к разблокированию органов власти, изменениям в Законе о выборах, конституционной реформе

В Киеве в Мариинском дворце состоялось второе заседание `круглого стола`, в котором участвовали действующий президент Украины Леонид Кучма, кандидаты в президенты Украины Виктор Ющенко и Виктор Янукович, президенты Польши и Литвы Александр Квасневский и Валдас Адамкус, генеральний секретар ОБСЕ Януш Кубиш, спикер Госдумы РФ Борис Грызлов.

Леонид Кучма в своем выступлении после завершения `круглого стола` заявил, что принято компромиссное решение, которое удовлетворило все стороны, о чем свидетельствуют их подписи под документом, сообщает МЦК.



В заявлении, в частности, отмечено, что `стороны еще раз подчеркивают решительно исключить возможность применения силы для решения проблем, возникших после второго тура выборов Президента Украины. Стороны достигли согласия относительно немедленного разблокирования органов государственной власти и создания условий для выполнения ими своих функций. Стороны достигли также согласия в вопросе о создании экспертной группы для проведения немедленного юридического анализа и внесения соответствующих предложений о завершении выборов Президента Украины на основании решения Верховного суда Украины`.



В пакете с внесением изменений в Закон о выборах президента будут внесены изменения в Конституцию на основании законопроекта 4180 и формирования на этой основе правительства.



Участники `круглого стола` призвали все политические силы при принятии решений исходить из необходимости сохранения территориальной целостности Украины.



МЦК

