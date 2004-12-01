Кучма считает, что международные посредники способствовали принятию конструктивного решения по урегулированию ситуации в Украине
Президент Украины Леонид Кучма считает, что международные посредники, которые принимали участие в переговорах по урегулированию ситуации в Украине, способствовали принятию конструктивного решения.
Как передает УНИАН, об этом он сказал журналистам после завершения переговоров.
Л.КУЧМА поблагодарил всех участников круглого стола, и заметил: `Без их конструктивной работы, наверное, невозможно было бы выйти на это конструктивное решение`.
Как считает Президент, достигнутое сегодня решение – `это компромиссное решение, которое удовлетворило все стороны, и под этим документом стоят все подписи`.
Л.Кучма поздравил весь украинский народ с 13-й годовщиной Всеукраинского референдума о независимости Украины, и сказал, что эта дата способствовала конструктивной работе круглого стола.
В переговорах принимали участие Президент Украины Леонид Кучма, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана, генеральный секретарь ОБСЕ Януш Кубиш, президенты Польши и Литвы Александр Квасневский и Валдас Адамкус, Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин, спикер Госдумы РФ Борис Грызлов, кандидаты в президенты Украины Виктор Янукович и Виктор Ющенко.
В.Ющенко и В.Янукович после завершения многосторонних переговоров пожали друг другу руки.
Как сообщает УНИАН, сегодня на переговорах было принято совместное заявление по итогам заседания круглого стола по урегулированию политического кризиса в Украине.
Участники круглого стола на своем втором заседании в Киеве достигли согласия в следующем:
1. Стороны подтверждают свою решимость исключить возможность применения силы для решения проблем, которые возникли после второго тура выборов Президента Украины.
2. Стороны достигли согласия относительно немедленного разблокирования работы органов государственной власти и создания условий для выполнения ими своих функций.
3. Стороны достигли согласия о создании экспертной группы для проведения срочного юридического анализа и внесения соответствующих предложений о завершении выборов Президента Украины на основании соответствующего решения Верховного Суда Украины.
4. Стороны достигли согласия о принятии в пакете с внесением изменений в Закон `О выборах Президента Украины` политической реформы с внесением изменений в Конституцию Украины в соответствии с проектом Закона 4180 и формировании на этих основах правительства Украины.
5. Стороны призывают все политические силы в Украине при принятии решений исходить из необходимости сохранения территориальной целостности Украины.
6. Стороны призывают все политические силы, фракции и депутатские группы в Верховной Раде Украины, другие органы государственной власти и местного самоуправления сосредоточить свои усилия на урегулировании социально-экономической ситуации в Украине и остановке кризисных явлений в экономике.
7. Стороны достигли согласия о проведении следующего заседания круглого стола после принятия соответствующего решения Верховным Судом Украины.
Источник: УНИАН