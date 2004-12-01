Палаточный городок на Крещатике нуждается в Вашей помощи

На сегодня только на Крещатике живут около 5 тысяч людей. Для более эффективной координации лагеря он был разделен на 2 основные части: территорию от Майдана Незалежности до Прорезной, территорию от ул. Прорезной до здания Киевского городского совета, как сообщает пресс-служба палаточного лагеря.



Во втором лагере в данный момент живут приблизительно 3 тысячи людей. Созданы два медицинских пункта, три склада, которые выдают теплые вещи, несколько пунктов горячего питания.



Продолжается переселение жителей лагеря из маленьких туристических палаток, которые были установлены в первые дни акций гражданского неповиновения, в установленные на том же месте большие палатки военного образца, на 20-40 человек. Они уже почти все оборудованы обогревателями, пенопластовыми кроватями и всем необходимым для более-менее комфортного пребывания. Палатки предоставили и установили столичная мэрия и киевские строительные компании Еталон-2В, 3 Трест ВАТ `Київміськбуд`, `Київська будівельна компанія`.



В городке работает круглосуточная ЛИНИЯ ПОМОЩИ, где желающие могут узнать актуальную информацию о насущных нуждах жителей палаточного городка по телефонам:

8 (039) 493 8196, 8 (039) 493 7194.



Коменданты лагеря высказывают огромную благодарность всем людям и организациям, которые предоставляют помощь, и очень просят в дальнейшем узнавать по вышеприведенным телефонам, какая именно помощь наиболее необходима в данный момент, чтобы не возникали дефицит или излишек вещей.



Они также сообщают о том, что всегда больше всего необходимы теплые одеяла, теплые куртки больших размеров, теплые перчатки и носки, обувь военного образца.



По состоянию на вечер 01/12/2004 медицинская служба лагеря нуждается в медпрепаратах для снижения артериального давления, желудочных препаратах (Смекта, Імодиум и т.д.).



К тому же крайне необходимы карточки для пополнения счета операторов `ДиДжус`,`Джинс` та `Київстар` (по поводу карточек обращайтесь по телефону 8 (097) 993 15 30).



Новый выбор 2004