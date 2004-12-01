Оппозиция пошла на определенный компромисс с властью -- Ющенко после многосторонних переговоров

Кандидат в Президенты Виктор Ющенко после многосторонних переговоров заявил, что оппозиция пошла на два компромисса, сообщает МЦК.



Первый касается законопроекта 4180, второй - разблокирования госучреждений. По его словам, позиция относительно законопроекта изменений в Конституции была оговорена еще во время переговоров с лидером Соцпартии А. Морозом. Относительно второго, то `когда власть демонстрирует добрую волю, нет необходимости в радикальных действиях`, но когда власть, по словам Ющенко, действует нечестно, то его команда считает это провокацией, как случилось после принятия парламентом решения об отмене субботнего постановления о непризнании результатов выборов.



МЦК



