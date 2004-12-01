К кровопролитию привела злостная бездеятельность власти и милиция - Луганская УНП

Луганская областная организация Украинской народной партии высказала решительный протест против злостного бездействия власти и милиции, которые стали причиной кровопролития во время проведения мирных акций в поддержку Виктора Ющенко в Луганске.



Митингующим, которые ежедневно собираются в Луганске начиная с 24 ноября `всячески мешали сторонники В. Януковича при поддержке власти и правоохранительных органов`.

`Эти действия не давали желаемого для них результата. Тогда был привлечен криминалитет`. 28 ноября под охраной милиции к митингующим привели несколько десятков лиц криминальной внешности, которые провоцировали стычки, в результате которых были избиты двое сторонников Ющенко. 29 ноября произошло массовое избиение демонстрантов - сторонников Ющенко возле памятника Т. Шевченко в Луганске. `Милиция и власть сделали вид, что ничего не произошло`, - сказано в заявлении Луганской УНП.



Руководитель Луганской областной организации УНП также заявил о том, что члены партии требуют дать правовую, политическую и моральную оценку этим событиями и заявляют, что все равно будут собираться на публичные мероприятия и высказывать свою гражданскую позицию --сообщает пресс-служба Украинской народной партии.



Пресс-служба Украинской народной партии