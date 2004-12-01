В Кировограде журналистов не пускают на заседания в госучреждениях

Представителей трех СМИ сегодня не пускали в облгосадминистрацию Кировограда.

Как рассказала журналист газеты `Страна советов` Любовь ЛУКЬЯНЦЕВА, она вместе с коллегами поднялась на 2 этаж Кировоградской облгосадминистрации, где должна была состояться встреча губернатора области Василия КОМПАНИЙЦА с представителями регионального отделения Комитета Национального спасения. Руководитель пресс-службы облгосадминистрации Любовь ЛОБУС заявила, что `на второй этаж нельзя`, мотивируя тем, что `тут вам не вокзал`. Она также заявила журналистам, что они пришли специально, поскольку знали, что их не пустят и хотели написать об этом.



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