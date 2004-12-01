На Ривненщине 67 советов разных уровней признали Ющенко Президентом

Ежедневно в Ривненской области проходят внеочередные сессии местных советов. Отдельным пунктом депутаты местных советов, кроме поддержки волеизъявления избирателей и признания Виктора Ющенко Президентом Украины, осуждают сепаратистские настроения в некоторых восточных областях, как сообщает пресс-служба Ривненского областного штаба В. Ющенко.



Так, по состоянию на 17:00 1 декабря поддержали волеизъявление избирателей и признали Президентом Украины Виктора Ющенко сессии Ривненского областного совета, 13 районных, 4 городских (городов областного подчинения), 5 городских (районных центров), 6 поселковых и 38 сельских советов Ривненской области.



Пресс-служба Ривненского областного штаба В.Ющенко







