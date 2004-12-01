Ющенко призвал людей не расходиться с Майдана, пока не будет определена дата переголосования второго тура выборов

Лидер „Нашей Украины`, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал людей, которые находятся на Майдане Незалежности в Киеве, не расходиться до момента, пока не будет определена дата повторного голосования второго тура президентских выборов.



Как передает корреспондент УНИАН, в частности, В.ЮЩЕНКО сказал: `Пока мы не будем знать эту дату, мы не победим`.



Он отметил, что есть все основания уже завтра ожидать важного решения Верховного Суда Украины – какого числа состоится переголосование. `Сейчас мы с нетерпением ожидаем решения Верховного Суда. Если оно будет в контексте тех политических решений, которые приняла Верховная Рада, то мы будем в одном шаге до разрешения кризиса`, - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что этим будет решен вопрос как по переголосованию, так и по формированию нового правительства, а также вопрос политической реформы.



По его словам, этого решения Верховного Суда не хватает к тем трем пунктам, по которым сегодня были достигнуты договоренности на заседании круглого стола с участием международных посредников в Киеве, в частности: на протяжении суток юристы должны сформировать правовые решения относительно завершения избирательного процесса, начатого 31 октября; формирования нового правительствя; проведение политической реформы.



При этом В.ЮЩЕНКО выразил благодарность международным посредникам в `чрезвычайно сложных` переговорах, отметив, что не известно, были бы достигнуты данные договоренности без их посреднической миссии.



В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что `ближайшие день-два принесут полную развязку политического конфликта`.



В этом контексте он обратился к людям со словами благодарности за их поддержку, а также со словами, что на завтра остаются `те же исходные позиции, чтобы доводить дело до завершения`. В.ЮЩЕНКО отметил: `Майдан имеет право на роспуск, когда мы поставим четкую точку`.



Он попросил людей оставаться корректными и внимательными друг к другу, отметив, что `доброта и толерантность – это признак большой силы`.



Как сообщал УНИАН, в переговорах принимали участие Президент Украины Леонид КУЧМА, Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА, генеральный секретарь ОБСЕ Януш КУБИШ, президенты Польши и Литвы Александр КВАСНЕВСКИЙ и Валдас АДАМКУС, Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, спикер Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ, кандидаты в президенты Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Виктор ЮЩЕНКО.



На переговорах было принято совместное заявление по итогам заседания круглого стола по урегулированию политического кризиса в Украине.



Участники круглого стола на своем втором заседании в Киеве достигли согласия в следующем:



1. Стороны подтверждают свою решимость исключить возможность применения силы для решения проблем, которые возникли после второго тура выборов Президента Украины.



2. Стороны достигли согласия относительно немедленного разблокирования работы органов государственной власти и создания условий для выполнения ими своих функций.



3. Стороны достигли согласия о создании экспертной группы для проведения срочного юридического анализа и внесения соответствующих предложений о завершении выборов Президента Украины на основании соответствующего решения Верховного Суда Украины.



4. Стороны достигли согласия о принятии в пакете с внесением изменений в Закон `О выборах Президента Украины` политической реформы с внесением изменений в Конституцию Украины в соответствии с проектом Закона 4180 и формировании на этих основах правительства Украины.



5. Стороны призывают все политические силы в Украине при принятии решений исходить из необходимости сохранения территориальной целостности Украины.



6. Стороны призывают все политические силы, фракции и депутатские группы в Верховной Раде Украины, другие органы государственной власти и местного самоуправления сосредоточить свои усилия на урегулировании социально-экономической ситуации в Украине и остановке кризисных явлений в экономике.



7. Стороны достигли согласия о проведении следующего заседания круглого стола после принятия соответствующего решения Верховным Судом Украины.



Источник: УНИАН