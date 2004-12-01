Действия Кремля продиктованы страхом - считает Немцов

Руководитель Российского Союза правых сил Борис Немцов утверждает, что многим представителям верхушка власти в Российской Федерации не нравятся демократические волнения в Украине. Причиной этого, по мнению политика, является `угроза расширения `территории свободы` за пределы нашего государства, в частности на Россию -- сообщает сайт Razom.



`В Украине сейчас создалась ситуация, когда низы уже не могут терпеть старую власть во главе с Леонидом Кучмой, а верхи не имеют возможность влиять на ситуацию, сложившуюся в государстве`, - заявил Немцов.



По его словам, в России продолжают убеждать граждан, что `оранжевую революцию` в Украине организовали США. `Да, у Америки есть значительные возможности, но вывести на улицы такое количество людей и держать их там в течение столького времени не способен никто`, - заявил Глава Союза правых сил. Немцов привел пример Ирака, где американцы до сих пор не могут преодолеть сопротивление местного населения. `То, что сейчас происходит в Украине, в РФ многим не нравится, ведь народ показал свою позицию и силу, которая мало интересует нынешнюю власть Кремля`, - резюмировал Борис Немцов.



Источник: Razom

