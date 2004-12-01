Европарламент выражает солидарность с украинским народом, и решительно отвергает условия, по которым проводился второй тур выборов - проект резолюции

Сегодня на пресс-конференции вице-президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Игорь ОСТАШ сообщил о повестке дня сегодняшнего заседания Европарламента, посвященного Украине.



Как сообщает пресс-служба Центрального штаба Виктора ЮЩЕНКО, по словам И.ОСТАША, заседание еще не закончилось, но известен текст проекта резолюции, вынесенного на голосование в Европарламенте.



В документе парламентарии выражают солидарность с украинским народом, и решительно отвергают условия, по которым проводился второй тур президентских выборов в Украине. Европарламент отвергает также решение ЦИК, принятое с игнорированием волеизъявления народа, и призывает украинскую власть отменить результаты второго тура и повторно провести его до конца этого года в соответствии с международными демократическими стандартами. Депутаты призывают Совет Европы и Европейскую Комиссию `четко заявить украинскому правительству, что применение силы против мирного и демократического протеста в любом случае не допустимо, и, если такое будет иметь место, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве будет немедленно приостановлено, и будут применены санкции`. Кроме того, в документе названы неприемлемыми все сепаратистские заявления и раздел Украины. Парламентарии также отмечают, что Россия `в большой мере несет ответственность за ситуацию в Украине`.



После заседания, в 23:50, делегация Европарламента прибудет в Украину.



Сообщив, что уже 500 украинских дипломатов присоединились к заявлению, в котором фактически поддерживают В.ЮЩЕНКО, И.ОСТАШ рассказал о выступлениях мировых политиков по поводу Украины. В частности, во время беседы с премьер-министром Канады Полом МАРТИНОМ Президент США Джордж БУШ подчеркнул важность мирного разрешения конфликта и полного учета волеизъявления украинского народа. Его собеседник подчеркнул, что результаты выборов должны вызывать доверие у народа. В то же время, Президент Чехии Вацлав КЛАУС считает, что необходимо провести переголосование второго тура выборов.



`Мы очень ценим мнение посредников, но, в конце концов, сами должны разрешить политический кризис`, - заявил И.ОСТАШ. Он подчеркнул важность того, чтобы это разрешение происходило мирно и в рамках законодательства и Конституции Украины.



Источник: УНИАН