Идеальным главой правительства народного доверия является Мороз или Литвин - политолог Выдрин

Директор Европейского института интеграции и развития Дмитрий Выдрин считает, что правительство народного доверия, которое может быть создано в случае отставки действующего правительства, должно выступить посредником между политическими элитами, как на центральном, так и на региональном уровнях, как сообщает Интерфакс-Украина.



`Ситуация на сегодня такова, что нужна новая политическая сила, которая сможет, с одной стороны, выполнять экономические задачи, по крайней мере, стабилизировать ситуацию в экономике, и быть той силой, которая сможет выступить посредником между сторонами. Правительство народного доверия может быть таким посредником`, - сказал Д.Выдрин в среду в Киеве в интервью агентству `Интерфакс-Украина`.



Политолог считает, что посредством правительства народного доверия `в игру на самом высоком уровне можно ввести тех людей, которые достаточно компетентны, чтобы не допустить вход экономики в фазу коллапса и которые могут выступить посредниками между элитами - региональными и центральными`.



Собеседник агентства считает, что `идеальной фигурой` главы такого правительства был бы лидер Социалистической партии Александр Мороз или председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.



Д.Выдрин также считает, что президент должен подписать указ об отставке ныне действующего правительства, так как `это единственный выход из сложившейся ситуации`.



Говоря об наиболее реальном варианте развития событий в аспекте либо переголосования второго тура президентских выборов, либо назначения новых, он сказал: `Переголосование более реальное, потому что люди, которые вторую неделю стоят на улицах, вряд ли согласятся ждать еще три месяца, которые даются на назначение новых выборов. С точки зрения большой стратегии оптимальными были бы новые выборы, но они нереальные - все будет переголосовано`, - сказал Д.Выдрин.



Источник: Интерфакс-Украина