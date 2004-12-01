Новые президентские выборы могут усугубить кризис в стране - политолог Полохало

Политолог, шеф-редактор журнала `Политическая мысль` Владимир Полохало считает, что вариант назначения новых президентских выборов углубит политический и экономический кризис в стране, как передает Интерфакс-Украина.



`Основная победа революции будет состоять в переголосовании. Другие варианты только углубят политический и экономический кризис в стране и вызовут разочарование среди многих участников революции непоследовательностью, неактивностью и нерешительностью Комитета национального спасения и самого лидера оппозиции Виктора Ющенко`, - сказал В.Полохало в среду в Киеве в интервью агентству `Интерфакс-Украина`.



Политолог высказал мнение, что в настоящее время президент Леонид Кучма `пытается объединить тех, кто ему верен, под лозунгом повторных выборов`. `Это - основная идея. Если он добьется этой цели, то получит более высокие шансы, практически находясь в политическом вакууме, проводить определенные маневры`, - отметил он.



В.Полохало считает, что глава государства `будет стараться играть как президент, который еще вроде бы имеет какую-то перспективу`. `Все зависит от того, как сегодня будет действовать оппозиция, и как быстро будет проходить перегруппировка политических сил на основах формирования нового правительства. Ключевым событием на сегодняшний день является решение Верховного суда, которое может быть дальнейшим толчком`, - подчеркнул политолог.



Говоря о принятом в среду Верховной Радой постановлении об отставке правительства, собеседник агентства отметил, что для премьер-министра Украины, который был официально провозглашен победителем президентских выборов, `это означает конец его политическим амбициям как будущего президента`. `Сегодня В.Янукович может вести только арьергардные политические бои, но, уже утратив инициативу`, - добавил он.



Говоря о формировании правительства народного доверия, В.Полохало отметил, что переговоры по его составу и главе `не должны быть долгими`. `Кандидатуру имеет право выдвигать Комитет национального спасения`, - сказал он.



Политолог считает, что кандидатура председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина на эту должность `будет не худшим, но и не наилучшим вариантом`. `Многие из экспертов в моем кругу, причем эксперты разных школ и направлений, склоняются к мысли, что Юлия Тимошенко могла бы быть такой консолидирующей фигурой`, - заявил В.Полохало.



Комментируя решение донецкого областного совета провести 9 января референдум об автономии, он высказал мнение, что `скорее всего этот референдум просто не состоится`.



Источник: Интерфакс-Украина