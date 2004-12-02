Одесские журнилисты требуют привести начальника управления горсисполкома к криминальной ответственности

Независимый профсоюз журналистов Одессы и Гильдия собственных корреспондентов Одесской области направили заявления прокурору города и области об открытии криминального дела по отношению к начальнику управления информации горисполкома Алексея Заречанского. В заявлении говорится о том, что несмотря на аккредитацию журналистов и редакционные удостоверения , начальник управления запретил представителям ряда СМИ присутствовать на внеочеродной сесии горсовета, ссылаясь на решение допускать на заседание по специальным приглашениям. Журналисты требуют, чтобы прокуратура притянула чиновника к криминальной ответственности за грубые нарушения законов Украины. На следующий день после сессии Алексей Заречанский заявил агенству `Репортер`: `Я не считаю необходимым что -то коментировать, я дам интервью телеканалу `1+1`, и этого будет достаточно`. Секретарь горсовета Александр Прокопенко сообщил, что решение об ограничении допуска некоторых СМИ на сессию было принято после нарушения одним из журналистов работы сессии. Но не допустили на сессию не только нарушителя. По словам секретаря горсовета, далее на сессию смогут попасть все СМИ, которые объективно освещают работу органов городского самоуправления.

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