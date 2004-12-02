В Харькове состоится заседание координационного совета политических партий

В малом зале Харьковского горисполкома в 11:00 состоится заседение координационного совета политических партий. По словам мера города Владимира Шумилкина, в заседании примет участие основной состав координационного совета и представители разных политических сил. У муниципалитета, по словам Шумилкина, есть идеи по поводу снятия напряжения в городе, для того чтобы жить нормальной жизнью, чтобы предприятия продуктивно работали.

Виртуальное агенство новостей.





