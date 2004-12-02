2 декабря в 15:00 состоится пресс-конференция главы ПППУ Кинаха на тему `Пути выхода из экономического и политического кризиса`

2 декабря в 15.00 в прес-центре политических партий `Наша Украина` (ул. Ильинская, 9-а) состоится прес-конференция главы Партии промышленников и предпринимателей Украины Анатолия Кинаха на тему `Пути выхода из экономического и политического кризиса`.

Во время конференции А. Кинах даст оценку текущей социально-экономической ситуации в стране, и также затронет методы решения существующих проблем. Глава ПППУ расскажет о возможных путях выхода из политического кризиса.



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