2 декабря в 12-30 состоится совмесная пресс-конференция Бориса Тарасюка и членов Болгарского парламента

2 декабря 2004 г. в 12-30 состоится совмесная пресс-конференция Главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам Европейской интеграции Бориса Тарасюка та членов Болгарского парламента: надежды Михайловой - Президента Союза демократических сил (СДС), Главы парламенской группы СДС, бывшего министра иностранных дел Республики Болгария (1997-2001 года) и Николая Младенова - заместителя главы по вопросам Европейской интеграции Парламента Республики Болгария. Борис Тарасюк на пресс-конференции осветит позицию Европейского парламента по отношению к ситуации в Украине, поделится результатами его вчерашнего визита в Брюссель. Депутаты болгарского парламента ознакомят прессу с позицией Болгарского парламента по отношению к ситуации в Украине.



Пресс-конференция состоится по адресу: ул. Грушевского 18/2, ком. 12.

Акредитация по телефонам:255 33 65 или 238 68 43, 230 8376.







