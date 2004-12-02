Волков считает, что нужно оставить на посту тех членов ЦИК, которые отозвали свои подписи с постановления ЦИК о результатах выборов
12:03, 02 декабря 2004Последние события
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Народный депутат Украины Александр Волков считает, что следывало бы оставить на должности тех членов Центральной избирательной комиссии, которые проявили свою гражданскую позицию, отозвав свои подписи с постановления ЦИК о результатах второго тура выборов Украины. По его мнению таких членов ЦИК нужно оставить, а других `гнать метлой`
МЦК
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