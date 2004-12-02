Одесситы начали забирать сбережения из банков

Колличество людей, которые забирают текушие вклады из одесских банков, увеличилось за последние несколько дней на 20%. Об этом сообщил старший контролер одной из филий Сбербанка Елена Шемет. Она ометила, что в основном это пенсионеры, которые забирают небольшие суммы денег. Елена Шемет подчеркнула, что причин для особенного ажиотажа не видет. `Денег хватит на всех, просто люди, наученые горьким опытом, спешат забирать свои вклады`, - отметила она. Глава одесского отделения управления Пенсионного фонда Анатолий Соловйов сообщил, что пока что выплаты пенсий проводятся без перебоев. Но он сам узнает о том, получат ли пенсионеры деньги, только с утреннего разговора с Киевом. Поэтому прогноз он может давать только на день вперед. Стипендии в одесских вузах тоже обещают выдать своевременно. В бухгалтерии Аграрного института сообщили, что деньги должны прислать из Киева 12 декабря, поэтому пока что поводов для беспокойства нет.



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