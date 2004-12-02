Депутаты Бундестагу и канцлер ФРГ выступают за проведение повторного голосования на выборах Президента Украины

1 декабря в Бундестаге состоялись слушанья, посвященные политическому кризису в Украине. Представители всех фракций осудили фальсификацию результатов выборов Президента Украины, сообщает `Немецкая волна`. Лидеры парламенских групп, а также канцлер Германии Герхард Шредер выступают за проведение повторного голосования (второго тура выборов при участии Виктора Ющенка и Виктора Януковича - УНИАН). Выступая в Бундестаге, депутаты, которые побывали в Украине после 21 ноября, призвали немецкий политикум поддержать демократические стремления украинцев, которые защищают свой выбор.

Член фракции христианских демократов Клаудиа Нолье поприветствовала `формирование гражданского общества` в Украине. Одновременно заместитель главы фракции СДПН Гернот Эрлер, обьясняя свою симпатию к демократам в Киеве, отметил: `Мы поддерживаем людей и демократию, а не кого-то из кандидатов`

В своих выступлениях некоторые депутаты критиковали канцлера Шрейдера за его нерешительность в попытках убедитть Президента России Владимира Путина, с которым у него дружеские отношения, не вмешиваться во внутренние дела Украины. Глава `зеленых` в Бундестаге Катрин Геринг-Екардт, призвала немецких депутатов выработать независимую политику в отношениях с Украиной, которая б не опредилялась отношениями с Россией. В свою очередь Шредер подчеркнул ответственность многих сторон за мирное и демократическое решение конфликта, но решающее слово, по его мнению, за украинским народом: `Только демократическое решение на основе украинской Конститутции может обеспечить ту стабильность, которая необходимая народу Украины, всей Европе та Германии` - отметил немецкий канцлер.

УНИАН



