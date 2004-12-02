В Польше продолжаются матифестации солидарности с украинским народом

В Польше не прекращаются манефистации молодежи, которая солидарна с украинским народом. В Варшаве под посольством Украины 5-й день стоит шатер, по примеру киевских палаток, в котором дежурят студенты. Каждый день здесь проходят митинги на поддержку демократической оппозиции, в которых принимают участие сотни молодых людей. Несколько сотен молодых людей во вторник приняли участие в митинге на поддержку украинской оппозиции, организованом перед почестным консульством в Ряшеве. `Студенты! Мы собрались здесь, чтобы выразить солидарность со студентами Украины!` - призвал во время митинга координатор мероприятия Яцек Адамович. В заявлении, которое организаторы зачитали во время митинга, говорится:`Руководящий лагерь допустил не только посягательство на правопорядок в Украине, но и привел к разделению в украинском народе.`

Две тысячи вроцлавских студентов прошли улицами своего города, демонстрируя поддержку украинцам. Манифестацию организовал Независимый профсоюз студентов. Как символ солидарности с Виктором Ющенком, на Сольной площади студенты запели польский и украинский государственные гимны и организовали цепь поддержки. Демонстранты прошли в сторону центра Вроцлава по звуки украинского хип-хопа. Каждый участник похода мог подписаться на желтогарячем полотнище, которое вместе с фотографиями с манифистации будет выслано в Львовский Университет.

Сеймик Силецкого воеводства выразил жителям Украины `поддержку и солидарность в их намерениях` во время заседания в Катовицах в понедельник вечером - сообщил пресс-секретарь воеводской администрации Войцех Заморский.



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