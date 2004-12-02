Политический кризис в Украине не должен превратиться на `битву между Востоком и Западом`, заявляет Генсекретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер, сообщает УНИАН. `Демократическое будущее и территориальная целостность Украины очень важны для НАТО`, - сказал он в своем выступлении в Риме в среду, сообщает `Рейтерс`. `Ситуацию, что сложилась после выборов, нельзя назвать битвой Запада и Востока. Речь идет о демократиии и уважении воли народа`, - додал Я. Схеффер. Он призвал граждан Украины разрешить юридическим органам `делать свою работу`, имея ввиду Верховный Суд.

`Что касается НАТО, то мы считаем, что в Украине должны быть организованы такие выборы, чтобы все решила воля народа. Во вторых, решение конфликта, каким бы оно не было, не должно нести насильства`, - сказал Я. Схеффер журналистам. `В третьих, необходимо, чтобы ситуация была под контролем правовых структур... И, наконец-то, должна быль сохранена территориальная целосность Украины`, - додал он.



УНИАН



