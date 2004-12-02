Депутаты решили создать экспертую группу для внесения изменений к закону о выборах Президента

В парламенте будет действовать экспертная группа для подготовки изменений к закону про выборы Президента. О ее создании договорились на согласовательном совете лидеров фракций и депутатских групп парламента. Об этом сообщил спикер Владимир Литвин. Эта группа должна проанализировать законы, которые регулируют выборы президента, принимая во внимание возможные решения Верховного Суда по поданой жалобе штаба Виктора Ющенка. По словам Литвина, экспертная группа должна подготовить предложения по поводу изменений к Закону `О выборах Президента Украины`. Также эту группу обязали определить сроки проведения президентских выборов или переголосования второго тура. В экспертную группу вошли по два представителя от Ющенка и Януковича, представитель Центральной избирательной комиссии, по одному представителю от фракций парламента по вопросам государственного строительства и правовой политики.





Громадське радио



