Пикетирование Администрации Президента проходит без инцидентов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили учасники пикетирования. Здание администрации, как и раньше, окружено со всех сторон сторонниками Виктора Ющенко. Выезды из администрации Президента заблокированы грузовиками. В общем, на даный период возле АП находится около 500 пикетирующих.

Со стороны улицы Институтской по улице Банковой сохраняется палаточный городок - более 40 палаток. Их украсили надписями с названиями городов и населенных пунктов, представители которых находятся в пикете. Также сейчас около 600 человек продолжают пикетировать здание Верховного Суда, где расматривается жалоба представителей В. Ющенко на действия ЦИК. Люди скандируютт: `Чесный суд!`





УНИАН



