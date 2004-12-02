Ющенко не исключает, что Премьер-министром переходного правительства будет Мороз, но финальное решение будет принято после консультаций

Виктор Ющенко не исключает, что Премьер-министром переходного правительства будет Александр Мороз, но подчеркивает, что финальное решение будет утверждаться после консультаций. Об этом он сообщил журналистам сегодня. Отвечая на вопросы журналистов о возможности возглавления нового правительства Морозом Ющенко сказал: `Я не исключаю и такой вариант ответа на этот вопрос, нам нужно искать людей, которые через свои политические взгляды, мировозрение, контакты с народными депутатами могли бы максимально консолидировать парламент`

В тоже время он подчеркнул, что сегодня существует целый список возможных кандидатов, и поэтому финальное решение нужно принимать путем переговоров.

В. Ющенко отметил, что процесс формирования правительства должен проходить паралельно с формированием нового большинства в Парламенте. Он рассказал, что сегодня Александр Зинченко и Юлия Тимошенко проводят переговоры с народными депутатами. `По причине разных моделирований правительства мы должны выйти на максимальную консолидацию парламента`, - сказал Ющенко.





УНИАН



