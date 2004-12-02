Оппозиция хочет до завтрашнего вечера утвердить в ВР изменения к Конституции и Закону о выборах

Оппозиция хочет до завтрашнего вечера утвердить в Верховной Раде Украины изменения к Конститутции Украины и Закону Украины `О выборах Президента Украины`. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве один из лидеров Коалиции `Сила народа` Юлия Тимошенко. `Все переговоры мы планируем завершить за день или два`, - сказала она.

Ю.Тимошенко отметила, что сейчас в парламенте работают две группы с целью как можно быстрее утвердить эти документы. Мы не дадим затянуть процесс, мы не дадит трансформировать этот процесс в медленный`, - подчеркнула она.

Ю. Тимошенко сообщила, что изменения к Закону Украины `О выборах Президента Украины`, которые сейчас обсуждаются в Парламенте, предполагают возможность переголосования второго тура выборов. Что ж касается изменений к Конституции, то, по ее словам, они должны быть утверджены с обязательным условием - вступление в силу после 1 января 2006 года - года, когда будут происходить парламентские выборы.



УНИАН







