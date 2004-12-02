Оппозиция подготовила обращение к ГПУ та СБУ о возбуждении уголовного дела против Кучмы за государственную измену

Оппозиция подготовила обращение к Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины об возбуждении уголовного дела против Президента Украины Леонида Кучмы за его фактическую бездеятельность и измену Украине. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве один из лидеров Коалиции `Сила народа` Юлия Тимошенко.

Она заявляет, что единственным человеком, который на сегодня придерживает процесс политического регулирования, есть именно Кучма. `Он не вносит в Парламент согласованого состава ЦИК, он не подписывает указ об отставке правительства, я убеждена, что у него есть изменения к закону о выборах Президента, которые делают невозможными фальсификацию, и не подписывает их, он не увольняет губернаторов, которые провозглашают сепаратистские заявления и фактически разделяют Украину`, - сказала она.





УНИАН



