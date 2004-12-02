Партия `Братство` готовит в Одессе провокации -- штаб Ющенко

Одесский региональный штаб Виктора Ющенко заявил о том, что для провокаций в Одессу из Киева выехала группа представителей партии `Братство` во главе с ее лидером Дмитрием Корчинским.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского регионального штаба Виктора Ющенко. В плане провокаторов, по данным штаба, входят попытки силового захвата административных и муниципальных зданий, при этом активисты партии `Братство` собираются использовать символику предвыборной кампании Виктора Ющенко.

`Одесский региональный штаб заявляет, что не имеет никакого отношения к готовящимся провокациям, призывает правоохранительные органы Одессы прекратить противозаконные действия провокаторов и защищить мир и спокойствие в городе`, -- сказано в сообщении.

Виртуальное агентство новостей

