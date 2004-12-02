За время проведения митингов преступность в Киеве снизилась на треть

Уровень преступности в Киеве за время проведения митингов против фальсификации выборов снизился на 20-30%, по сравнению с другими месяцами текущего года, сообщает «Лига» со ссылкой на центр общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел Украины в г.Киеве.

Меньше стало квартирных краж, обычных уличных ограблений и хулиганств, которые присущи большим городам.

Сотрудники столичной милиции продолжают выполнять свою работу, несмотря на политическую ситуации в государстве, -- отметили в МВД.

ИМИ







