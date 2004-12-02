За время проведения митингов преступность в Киеве снизилась на треть

16:29, 02 декабря 2004
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Уровень преступности в Киеве за время проведения митингов против фальсификации выборов снизился на 20-30%, по сравнению с другими месяцами текущего года, сообщает «Лига» со ссылкой на центр общественных связей Главного управления Министерства внутренних дел Украины в г.Киеве.
Меньше стало квартирных краж, обычных уличных ограблений и хулиганств, которые присущи большим городам.
Сотрудники столичной милиции продолжают выполнять свою работу, несмотря на политическую ситуации в государстве, -- отметили в МВД.
ИМИ



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