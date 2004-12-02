Международные посредники не решат проблему Украины -- Путин
16:42, 02 декабря 2004Последние события
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Международные посредники не решат проблему Украины.
Об этом в Москве заявил Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой украинского государства Леонидом Кучмой. `Ни Россия, ни Европейский Союз, ни международные организации не решат проблему. Они могут сыграть роль посредников, впрочем, последнее слово -- за украинским народом`, - отметил Путин.
Громадське радио
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