Сегодня может состояться подписание политического соглашения - Губский

Сегодня в 18.00 состоится согласительный совет руководителей депутатских групп и фракций парламента, во время которого может быть подписано политическое соглашение. Оно предусматривает внесение изменений в Закон о выборах президента, внесение изменений в Конституцию и принципы формирования нового правительства, об этом сообщил лидер фракции `Единая Украина` Богдан Губский, передает агентство УНИАН.

По словам депутата, если сегодня будет подписано политическое соглашение, то 4 и 5 декабря необходимо будет провести внеочередное заседание парламента.



Громадське радио





