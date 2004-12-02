Милиция проверяет информацию о нападении на сына Януковича

Милиция проверяет информацию о нападении на сына Виктора Януковича в связи с заявлением последнего.



Об этом сообщил в четверг в Киеве первый заместитель министра внутренних дел Украины Михаил Корниенко, отвечая на вопросы журналистов на заседании всеукраинского пресс-клуба.



`Идет проверка этого сигнала. Это проверяется`, - сказал он.



Как сообщалось, 28 ноября В.Янукович в телефонном разговоре с первым заместителем государственного секретаря США Ричардом Армитеджем рассказал собеседнику о давлении на его семью. `Был факт нападения на моего сына, и его едва спасли. Я вынужден был отправить семью из Киева. Такое же давление оказывается на членов моей команды и членов их семей`, - добавил В.Янукович.



Интерфакс-Украина