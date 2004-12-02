Кучма готов пойти на соглашение с оппозицией -- Пинчук

Один из крупнейших украинских бизнесменов, народный депутат и зять главы государства Виктор Пинчук отмечате, что президент Леонид Кучма готов пойти на соглашение с оппозицией. Об этом сообщает `Українська правда`.

В интервью влиятельной американской газете `Нью-Йорк Таймс` в четверг Пинчук говорит о Кучме: `Для его жизни и его наследия следующая неделя станет самой важной, чем предыдущие 10 лет. Внутренне он уже готов к компромиссу. Он должен спасти государство`. Пинчук не видит реальной угрозы в призывах к автономии и возрастанию сепаратистских настроений на востоке страны. `Мы будем бороться против этого. Этого не будет`, -- заявляет он.

`Без сомнений, выборы проводились с нарушениями и фальсификациями, что стало практически традицией для постсоветского пространства, - сказал он, - Фальсификации применялись обеими сторонами, но, по существу, во втором туре одна сторона фальсифицировала более эффективно, нежели другая`.

Член президентской семьи отметил, что оппозиционный кандидат В. Ющенко более успешно использует образ реформатора и руководит моментом.

В другой статье, также опубликованной в `Нью-Йорк Таймс` в четверг, приводятся слова из интервью Пинчука: `Если у нас будут новые выборы, честно говоря, весьма вероятно, что Ющенко будет новым президентом`.

`Они действовали правильно, потому что использовали правильные лозунги `Мы будем бороться с коррупцией. Мы будем бороться за демократию`. Это очень популярно`, - говорит бизнесмен о сторонниках Ющенко.

Пинчук считает, что, если Ющенко станет президентом, еще не факт, что он будет либеральным реформатором, на что сейчас рассчитывают его сторонники. `Это не выбор между белым и черным. Это - два серых человека, из которых один, возможно, немного более светлый`.

`Честно говоря, обе команды имеют сильно коррумпированных людей и высоко профессиональных людей`, - говорит он. Пинчук, который летом организовал визиты в Украину нескольких авторитетных американских политиков, называет себя `правозащитником`. `Это моя цель. Я хочу жить в глобальном мире`, - говорит он.

Зять президента тепло отозвался об участниках акции в поддержку В. Ющенко в центре Киева. По сообщению `5 канала`, в среду вечером Пинчук с дочкой посетил палаточный городок на Крещатике. `Там все наполнено теплом, это прекрасно. Если бы я был студентом, я сам был бы тут`, - сказал он.

Українська правда



