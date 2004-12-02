Предприниматели готовы перетерпеть финансовые трудности, вызванные политическим противостоянием, чтобы потом жить при нормальной рынковой экономики. Об этом сегодня сообщил руководитель львовского координационного центра предпринимателей Тарас Сосновский. По его словам, экономические кризисы всегда являются следствием кризисов политических.

Напомним, что некоторые эксперты предсказывают в Украине кризис экономики вследствие остановки работы предприятий, приостановления внешней торговли, массового снятия банковских вкладов и ажиотажного спроса на иностранную валюту. Также Т. Сосновский сказал, что, по его убеждению, львовской налоговой администрации необходимо новое руководство.

По словам Тараса Сосновского, сейчас во Львове бастуют более 200 предприятий, на 27-ми созданы забастовочные комитеты.

Львовская волна



