3 декабря состоится пресс-конференци Общественной коалиции `Новый выбор-2004`

В пятницу, 3 декабря, в 13 ч в информагентстве УНИАН состоится пресс-конференци Общественной коалиции „Новый выбор-2004`, которая посвящена Форуму общественных организаций `Украина: единство гражданского общества`, - который состоится в г. Харькове 6 декабря 2004 года.



Участие в пресс-конференции примут члены Совета Общественной коалиции „Новый выбор-2004` Диана Юраш (Общественно-гуманитарный консорциум „Генеза`), Инна Пидлусская (фонд „Европа ХХІ`) и Александр Чекмышев (комитет „Равенство возможностей`).



„Новый выбор-2004`





