Львовская ОГА: валюты во львовских банках достаточно

`Общественности не нужно создавать искусственный ажиотаж, потому что валюты во львовских банках достаточно`.

Об этом в среду на пресс-конференции сообщил заместитель председателья Львовской ОГА Степан Лукашик.

Одновременно Степан Лукашик не отрицает, что в течение последних дней в некоторых львовских банкоматах и обменных пунктах были проблемы, однако убеждает, что сейчас эта ситуация близится к выравниванию. Вчера у Степана Лукашика планировалась встреча с представителями управления НБУ во Львовской области и руководителями коммерческих банков Львовщины, на которой должен был быть согласован вопрос равномерного распределения валюты по банкам региона.

Львовская волна



