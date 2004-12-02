Мэр города Винник вышел из Партии регионов

Мэр города Винник Сергей Уваров подал заявление о выходе из Партии регионов. „В связи с многочисленными фальсификациями во время выборов президента и в связи с расколом в обществе, в котором большая часть признала своим президентом Виктора Ющенко, считаю своей моральным обязательством оставаться с нароодом, поддерживать демократию, Конституцию и закон. Поэтому принял решение выйти из состава `Партии регионов Украины`, -- так прокомментировал Контекст-медиа свое решение Сергей Уваров.



Львовская волна